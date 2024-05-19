"لا بديل.." بن غفير يدعو نتنياهو لإقالة غالانت وحل حكومة الحرب واحتلال غزة وتهجير سكانها

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعوته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، مؤكدا ضرورة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه لضمان أمن إسرائيل.

وقال بن غفير في حوار مع موقع "واينت" العبري اليوم الأحد: "هذه حكومة يمينية. هناك مرشحون ممتازون وجيدون، ويمكن أن يجد نتنياهو شخصا (مناسبا) ليعينه (في هذا المنصب)".

وأضاف بن غفير في برنامج "اليوم التالي": "32% من سكان السلطة الفلسطينية يعتقدون أن المجزرة (في 7 أكتوبر) كانت أمرا جيدا. أولئك الذين يروون حكايات الجدة الخيالية يخدعون أنفسهم. السبيل الوحيد هو احتلال غزة، وعملية لتشجيع الهجرة الطوعية"، معتبرا أنه "لا يوجد بديل، وإذا لم تكن هناك مستوطنات يهودية داخل غزة، فإن الصواريخ ستستمر في السقوط".

وفي حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي قال بن غفير "آمل أن يستجمع نتنياهو الشجاعة ويحل مجلس الحرب ويعيد (الوزير فيها بيني) غانتس و(الوزير غابي) آيزنكوت وغالانت إلى بيوتهم".

ونشر بن غفير عبر منصة "إكس" صورة لغانتس مع تعليق: "ارحل".

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وكان بن غفير ووزراء آخرون في اليمين المتطرف الإسرائيلي طالبوا بإقالة غالانت عقب دعوته إلى الإعلان أن إسرائيل لن تسيطر على قطاع غزة بعد الحرب وضرورة اتخاذ "قرار صعب".

كما شن اليمين الإسرائيلي هجوما حادا على غانتس بعد أن طرح على نتنياهو أمس الأحد خطة تتضمن 6 مطالب، بينها الالتزام برؤية متفق عليها للنزاع في غزة تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب، مهددا بالانسحاب من حكومة الطوارئ حالة عدم تلبية مطالبه، والتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية