استطلاع: ثلث طلاب الجامعات البريطانية المرموقة يعتبرون هجوم حماس "عملا مقاوما"

أظهر استطلاع للرأي، نشرته صحيفة "ديلي مايل" البريطانية، أن أكثر من ثلث طلاب أبرز الجامعات البريطانية يعتقدون أن هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر عملا معقولا من أعمال المقاومة.

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ووفق الصحيفة فإن "ما يقرب من 40% من الطلاب في جامعات مجموعة راسل (مجموعة من 24 جامعة ينظر إليها على أنها أفضل الجامعات البريطانية) يعتقدون أن "الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر الماضي، على إسرائيل كانت عملا متفهما من أعمال المقاومة"، فيما أظهر الاستطلاع أن ثلث الطلاب فقط يعتبرون "هجوم حماس كان هجوما إرهابيا".

ولفتت "ديلي مايل" إلى أن "هذه النتائج تأتي وسط موجة غير مسبوقة من معاداة السامية، حيث حذر الطلاب الإسرائيليون من أنهم مرعوبون من استهدافهم في الحرم الجامعي"، وفق تعبير الصحيفة.

وأجري الاستطلاع بتكليف من مؤسسة StandWithUs UK الخيرية المؤيدة لإسرائيل ونفذته شركة "سافانتا" وشمل أكثر من 1000 طالب موزعين على 20 جامعة، وتمت مشاركة نتائجه حصريا مع صحيفة ديلي ميل.

وكشف الاستطلاع عن أن 29 في المئة من الطلاب يعتقدون أن هجوم حماس كان "عملا مفهوما من أعمال المقاومة"، وارتفع هذا العدد إلى 38 في المئة بين طلاب جامعات مجموعة راسل، الذين ينظر إليهم على أنهم "الأفضل والألمع".

ووجد الاستطلاع أيضا أن 38 في المئة من الأشخاص الذين شملتهم عينة الاستطلاع، يتفقون على أن الطلاب الذين يدعمون إسرائيل علنا في الحرم الجامعي يجب أن "يتوقعوا" سوء المعاملة.

وردا على تلك النتائج، قال متحدث باسم صندوق الأمن المجتمعي، الذي يعمل على الحفاظ على سلامة اليهود في بريطانيا: "إن فكرة أن يكون هجوم حماس فعل مقاومة مبررة أو مفهومة بأي شكل من الأشكال هي فكرة مشينة، وحقيقة أن الكثير من طلاب الجامعات يبدو أنهم لا يفهمون هذه الحقيقة الأساسية أمر مقلق للغاية، جامعاتنا تفشل".

وقال وزير التعليم العالي السابق روبرت هالفون: "هذا استطلاع يبعث عن تشاؤم عميق. يحتاج الطلاب إلى مزيد من التوعية ليس فقط لفهم معاداة السامية، ولكن أيضا الأصولية والجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة مثل حماس والجهاد الإسلامي"، وفق ما ورد في الصحيفة.

المصدر: ديلي مايل-بي بي سي