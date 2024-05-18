ترامب: فنزويلا ستصبح قريبا أكثر أمانا من الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن كاراكاس ستصبح قريبا أكثر أمانا من معظم المدن الأمريكية حيث يتدفق المجرمون من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة بسبب مشاكل الهجرة.

وقال ترامب أمس السبت خلال المؤتمر السنوي للجمعية الوطنية للرماة في دالاس بولاية تكساس: "كراكاس مدينة رائعة، وفي الواقع ستصبح قريبا أكثر أمانا من مدننا، لأنه سيتم إرسال جميع المجرمين إلينا".

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وعلى خلفية ذلك، اقترح ترامب عقد المؤتمر المقبل للجمعية الوطنية للرماة في العاصمة الفنزويلية. وأضاف: "سيكون الوضع هناك أكثر أمانا مما هو عليه في بلادنا".

كما رجح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الجاري الأخيرة التي يقرر فيها المواطنون الأمريكيون مصير بلادهم، بسبب تدفق المهاجرين.

وتسجل الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة نموا قياسيا للمهاجرين غير الشرعيين. وفي ديسمبر الماضي سجل حرس الحدود الأمريكي 302 ألف عبور غير قانوني للحدود الأمريكية ليصبح أكبر عدد في شهر واحد.

المصدر: "تاس"