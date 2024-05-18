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توقعات بمظاهرات واسعة في متنزه "ناشونال مول" بواشنطن دعما لفلسطين ولوقف الحرب على غزة

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توقعات بمظاهرات واسعة في متنزه
AP
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من المتوقع أن يخرج آلاف المتظاهرين في مسيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن السبت دعما لحقوق الفلسطينيين والمطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتأتي هذه الفعالية في الذكرى 76 "لـنكبة"، التي تجدد الذكريات الأليمة التي صاحبت النزوح الجماعي لنحو 700 ألف فلسطيني أجبروا على الخروج مما يعرف الآن بـ "إسرائيل" عند قيام الدولة في عام 1948.

في خطوة غير معتادة، لم يتقدم منظمو التجمع للحصول على تصريح من إدارة المتنزهات الوطنية، التي تشرف على متنزه (ناشونال مول). وهذه التصاريح، التي تتضمن تقديرات للحضور، هي خطوة تقليدية للمسيرات أو الاحتجاجات الكبيرة.

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يقول مايك ليتيرست، رئيس قسم الاتصال في ناشونال مول إن التصاريح مطلوبة لأي نشاط منظم لتوفير السلامة والمشاركة العامة ولحماية موارد المتنزه والحفاظ على مناخ مناسب. لكن في حال عدم التقدم بطلب الحصول على تصريح، نبذل كل جهد ممكن لضمان السلامة وحماية موارد المتنزه.

في يناير، تدفق آلاف النشطاء المتضامنين مع فلسطين على (ناشونال مول) في واحدة من أكبر الاحتجاجات في الذاكرة الحديثة في مقاطعة كولومبيا.

استمرار حصار غزة، والعنف الذي يمارس ضد المخيمات الاحتجاجية التضامنية في الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة، يعطي نتائج عكسية، إذ أنه يؤجج مشاعر التحدي ويزيد من نطاق المشاركة.

المصدر: AP

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