ماركوس يتعهد بالدفاع عن حقوق الفلبين في بحر الصين الجنوبي وسط تصاعد النزاع مع بكين

تعهد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، السبت، بمواصلة دفاع بلاده "عن حقوقها"، مع تصاعد النزاع البحري بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي

وقال الرئيس الفلبيني خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج ضباط في الأكاديمية العسكرية الفلبينية، إن بلاده تواجه "تجاهلا صارخا للمبادئ المعمول بها دوليا".

وطالب ماركوس الضباط الجدد بضمان أمن المواطنين والدفاع عن أمن البلاد، في مواجهة "المتسللين الذين لا يحترمون وحدة أراضينا". ولم يذكر اسم الرئيس الصين صراحة.

وتكثر حوادث المناوشات بين القوارب من البلدين في بحر الصين الجنوبي.

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وتطالب بكين بالسيادة على القطاع البحري الاستراتيجي بأكمله، متجاهلة مطالب الفلبين ودول أخرى، بالإضافة لتجاهل قرار دولي يرفض المطالب الصينية، لأنها لا تستند لأسس قانونية.

في 30 أبريل الماضي وقع الحادث قرب شعاب سكاربورو شول المرجانية الواقعة على بعد 240 كلم غرب ساحل الفلبين و900 كلم جنوب شرق جزيرة هاينان الصينية.

ومنع خفر السواحل الصيني قاربين فلبينيين من الوصول إلى الشعاب المرجانية المتنازع عليها باستخدام خراطيم المياه، فيما أكدت بكين من جانبها أنها "صدت" هذين القاربين.

وقال ماركوس: "إن الفلبين تستند دوما لمبادئ القانون وإلى مسؤوليتنا كعضو ملتزم بالقوانين الدولية".

وأضاف ان مانيلا لن ترد بالمثل على استخدام خراطيم المياه ضد زوارق الآخرين.

المصدر: "فرانس برس"