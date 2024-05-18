"الحزب الشيوعي الفيتنامي يرشّح وزير الأمن العام لرئاسة البلاد سعيا لمواجهة أخطر تهديد يواجهه

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رشحت وزير الأمن العام تو لام رئيسا جديدا للبلاد، بعد استقالة سلفه على وقع فضائح فساد هزت المؤسسة السياسية في عهده

وبحسب وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي على ترشيح تو لام، عضو المكتب السياسي، لمنصب الرئيس. ومن المرجح أن يتم اعتماد الترشيح من قبل الجمعية الوطنية الفيتنامية خلال جلستها المقبلة يوم الاثنين المقبل.

وكان الرئيس السابق فو فان ثونغ قد استقال في مارس الماضي، بعد عام من رئاسته للبلاد. وكان سلفه قد استقال أيضا في عام 2023 بينما تحمل ثونغ "المسؤولية السياسية" عن فضائح الفساد أثناء الجائحة.

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ويقود الأمين العام للحزب الشيوعي نغوين فو ترونغ (79 عاما)، الحملة ضد الكسب غير المشروع، ويعتبره أخطر تهديد يواجه الحزب. وقد تعهد أقوى سياسي في البلاد بألا يكون هناك أحد بمنأى من المحاسبة في إطار ما يسمى بحملة "الفرن المشتعل".

وكان لام، الذي أمضى أكثر من أربعة عقود في وزارة الأمن العام قبل أن يصل إلى منصب الوزير في عام 2016، شخصية رئيسية في تنفيذ إجراءات مكافحة الفساد.

المصدر:"أ ب"