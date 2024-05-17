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الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يغادر المشفى بعد علاجه من عدوى بكتيرية

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الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يغادر المشفى بعد علاجه من عدوى بكتيرية
AFP
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أعلن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، يوم الجمعة، أنه خرج من المستشفى بعد نحو أسبوعين من العلاج من عدوى جلدية بكتيرية.

وأوضح بولسونارو، البالغ 69 عاما، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه غادر العيادة الخاصة بمستشفى فيلا نوفا ستار في ساو باولو، ليعود إلى العاصمة برازيليا.

وعلق على صورة له وهو يقف مبتسما مع طبيبين أحدهما الجراح أنطونيو لويس ماسيدو، قائلا: "خلال أسبوع، سيكون كل شيء طبيعيا".

الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يغادر المشفى بعد علاجه من عدوى بكتيرية
AFP

ونقل بولسونارو إلى المستشفى في 5 مايو، بعد إصابته بعدوى أثناء حملته الانتخابية لمرشح من حزبه للانتخابات البلدية في ولاية أمازوناس.

ونقل بعدها إلى ساو باولو، ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في أكتوبر المقبل، يتنقل الرئيس السابق في أرجاء البلاد دعما لمرشحي حزبه.

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المصدر: RT + وسائل إعلام

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