الولايات المتحدة.. الحكم بحبس مهاجم زوج نانسي بيلوسي ثلاثين عاما

صدر حكم بالسجن لثلاثين عاما على رجل هاجم زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي بمطرقة.

وأدين ديفيد ديباب العام الماضي بتنفيذ اعتداء جسدي أدى لإصابة بول بيلوسي بكسر في جمجمته، وأيضا أدين بمحاولة خطف نانسي بيلوسي التي كانت رئيسة مجلس النواب آنذاك لكنها لم تكن متواجدة في المنزل لحظة حدوث الاعتداء.

وفي وقت الاعتداء الذي وقع في أكتوبر 2022، كانت الديمقراطية نانسي بيلوسي هدفا بارزا للرافضين للسياسات الأمريكية.

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واستمع المحلفون كيف خطط ديباب، المواطن الكندي الذي نشط في السابق ضد التعري، لاستهداف نانسي بيلوسي بنية تحطيم ركبتيها إذا لم تعترف بـ"أكاذيب" حزبها.

وكان الادعاء طلب حبس ديباب لأربعين عاما.

المصدر: "أ ف ب"