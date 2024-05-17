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واشنطن تجلي 17 طبيبا أمريكيا من غزة

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واشنطن تجلي 17 طبيبا أمريكيا من غزة
Globallookpress Ashraf Amra
معبر كفر أبو سالم
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أعلن مسؤول أمريكي فضّل عدم الكشف عن هويته أن الولايات المتحدة أجلت الجمعة 17 طبيبا أمريكيا كانوا عالقين في قطاع غزة منذ أن سيطرت إسرائيل على معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال المصدر المطّلع إن دبلوماسيين أمريكيين رتّبوا عملية مغادرة الأطباء الـ17 عبر معبر كرم أبو سالم باتجاه إسرائيل.

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وتوغلت القوات البرية الإسرائيلية في أطراف مدينة رفح الفلسطينية نهاية الشهر الماضي، وسيطرت على أراضي معبر رفح من جانب قطاع غزة.

ويقطن في رفح حوالي 1.4 مليون فلسطيني، والكثير منهم كان قد فرّ من القصف الإسرائيلي الذي طال أجزاء أخرى من قطاع غزة

كما تؤكد الأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع فعليا تسليم المساعدات الإنسانية الدولية للمدنيين المتضررين في القطاع.

المصدر: ا ف ب

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