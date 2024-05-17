شرطة فنلندا تفتح تحقيقا في تسرب كبير للبيانات بعد هجوم سيبراني

بدأت الشرطة الفنلندية بالتحقيق في تسرب كبير للبيانات نتيجة هجوم سيبراني على شبكات مدينة هلسينكي، وقع يوم 30 أبريل الماضي.

وكانت سلطات العاصمة الفنلندية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الهاكرز ربما حصلوا على بيانات شخصية لـ 120 ألف شخص بنتيجة الاختراق.

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وتحدث مدير شؤون التحول الرقمي لمدينة هلسينكي أنه من غير المستبعد أن تكون روسيا مصدر النشاط السيبراني المشبوه.

بدوره، أكدت وكالة النقل والاتصال الفنلندية أن هذا قد يكون أكبر تسرب للبيانات في العاصمة.

المصدر: نوفوستي