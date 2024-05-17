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مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار من بينهم مرشحة لمنصب عمدة مدينة في جنوب المكسيك

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مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار من بينهم مرشحة لمنصب عمدة مدينة في جنوب المكسيك
AP
عناصر من الشرطة المكسيكية
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قتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران في حادثة إطلاق نار على تجمع انتخابي في بلدية كونكورديا بولاية تشياباس بجنوب المكسيك.

وذكرت صفحة مكتب المدعي العام لولاية تشياباس على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في بيان لها، أن المدعين العامين يحققون في الحادثة، التي "راح ضحيتها، ستة أشخاص؛ ثلاث نساء إحداهن قاصر، وثلاثة رجال، بالإضافة إلى إصابة شخصين بطلقات نارية إثر اشتباك وقع بين مدنيين مسلحين خلال الحملة الانتخابية التي شاركت فيها المرشحة لمنصب رئيس بلدية كونكورديا من حزب الشعب في تشياباس، لوسيرو لوبيز ماسا".

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وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن المرشحة لوبيز ماسا كانت من بين ضحايا إطلاق النار.

وكانت عائلة المرشحة قد تعرضت بالفعل لهجمات إجرامية منذ عدة أسابيع، حيث هوجمت مزرعة والدها من قبل قطاع طرق أحرقوا المعدات هناك وأطلقوا النار على العديد من العمال.

المصدر: نوفوستي

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