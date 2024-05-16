"معاريف": اللواء 89 في الجيش الإسرائيلي ينضم للقتال في رفح

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي دفع باللواء الكوماندوز 89 للقتال في رفح جنوب قطاع غزة الليلة الماضية، لينضم إلى اللواء401 ولواء جفعاتي.

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ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع اليوم أن يوافق الجيش الإسرائيلي على توسيع العملية في مدينة رفح إلى جانب عدة بدائل، تم تقديمها إلى وزير الدفاع غالانت، من دون أن تحدد ماهية هذه البدائل.

يأتي ذلك، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 5 جنود وإصابة عدد آخر، حالة 3 منهم خطرة، في تفجير مبنى في جباليا، في حادث وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "خطير للغاية".

وكانت الساعات الماضية شهدت معارك ضارية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، أدت إلى مقتل 60 فلسطينيا وإصابة 80 آخرين، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحرب منذ 7 أكتوبر إلى 35233 قتيلا، 79141 مصابا.

المصدر: معاريف