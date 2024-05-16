الدفاع الروسية تعلن إسقاط صاروخين و11 مسيرة فوق عدة مقاطعات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن إسقاط صاروخين و11 مسيرة فوق شبه جزيرة القرم وبريانسك وكالوغا وتولا وبيلغورود.

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وجاء في بيان الوزارة: "تم إسقاط 4 مسيرات فوق أراضي جمهورية القرم، ومسيرتين فوق أراضي منطقة بريانسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كالوغا ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة تولا".

وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات وصواريخ على الأراضي الروسية".

وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز "إل آر إس ألدر" وصاروخا واحدا من طراز "توشكا" وطائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: تاس