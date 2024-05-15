وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي يبحثان في اتصال هاتفي التعاون الثنائي

بحث وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، يوم الأربعاء، العلاقات الثنائية، وأكد أن القوات الروسية والبيلاروسية تربطهما علاقات خاصة.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان إن وزير الدفاع الروسي المعين حديثا أكد لنظيره البيلاروسي خلال المحادثة على العلاقة الخاصة بين القوات المسلحة في الدولتين.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية أن خرينين هنأ بيلاوسوف على تعيينه على رأس وزارة الدفاع الروسية، وأعرب عن ثقته في أن القوات المسلحة الروسية، تحت قيادة بيلاوسوف، "ستواصل تنفيذ المهام بنجاح لضمان الأمن وحماية المصالح الوطنية الروسية".

وشدد خرينين على أن من المهم اليوم أكثر مما في أي وقت مضى تعزيز التعاون العسكري داخل دولة الاتحاد.

وأصبح بيلاوسوف، الذي شغل سابقا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، وزيرا للدفاع بعد ما اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليحل محل سلفه سيرغي شويغو.

المصدر: تاس