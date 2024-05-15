بوتين يعيّن القائمين بأعمال حكام 5 مقاطعات روسية

عين الرئيس فلاديمير بوتين القائمين بأعمال حكام خمس مقاطعات روسية بعد تكليف حكام المقاطعات ممن تميزوا في أدائهم، بحقائب وزارية في الحكومة الجديدة، ومناصب بإدارة الكرملين.

إقرأ المزيد

وتم تعيين إيليا سيريديوك قائما بأعمال حاكم مقاطعة كيميروفو، خلفا لسيرغي تسيفيليوف الذي كلف بحقيبة الطاقة بالحكومة الروسية الجديدة.

كما تم تعيين ألكسي بيسبروزفانيخ قائما بأعمال حاكم مقاطعة كالينينغراد خلفا لأنطون علي خانوف الذي أصبح وزيرا للصناعة والتجارة.

كما تم تعيين أليكسي سميرنوف قائما بأعمال حاكم مقاطعة كورسك، خلفا لوزير النقل رومان ستاروفويت.

وتم تكليف دميتري ديميشين قائما بأعمال حاكم إقليم خاباروفسك، خلفا لميخائيل ديغتياريوف الذي أصبح وزيرا للرياضة.

وتم تعيين دميتري ميلييف قائما بأعمال حاكم مقاطعة تولا، خلفا لأليكسي ديومين الذي أصبح مساعدا للرئيس الروسي.

المصدر: تاس