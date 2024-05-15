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كيم جون أون يتفقد نظاما صاروخيا تكتيكيا جديدا

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كيم جون أون يتفقد نظاما صاروخيا تكتيكيا جديدا
AFP
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون نظاما صاروخيا تكتيكيا جديدا سيستخدم لاحقا في الوحدات الصاروخية للجيش الشعبي الكوري.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "عبر كيم جونغ أون عن ارتياحه الكبير من نتيجة الإنتاج في مصانع المجمع الصناعي العسكري في النصف الأول من العام الجاري، مشيرا بشكل خاص إلى ضرورة التنفيذ التام لخطة الإنتاج العسكري لعام 2024 لتحقيق تغيير جذري في جاهزية جيشنا للحرب".

وأضافت أن الأنظمة الصاروخية التي تم إنتاجها في النصف الأول من هذا العالم ستدخل الخدمة في وحدات المجموعة الغربية للجيش الكوري الشمالي.

وتابعت أنه من المقرر تنفيذ خطة إنتاج النظام الصاروخي التكتيكي حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي

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