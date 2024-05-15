اتفق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مع منشورات اجتاحت منصة "إكس" وتتحدث عن الصراع الحالي بين أصحاب النزعة التوسعية في العالم، ومن يسعون لانقراض البشرية.

وتفاعل إيلون ماسك مع منشور لناشط أمريكي من ذوي الميول الجمهورية والمعادي لإدارة بايدن وكتب عبر منصة "إكس" مقارنة بين أصحاب ميول "الانقراض"، والتوسعيين نحو الفضاء.

The true battle is:



Extinctionists who want a holocaust for all of humanity.



— Versus —



Expansionists who want to reach the stars and Understand the Universe. https://t.co/1QqJKNoP6p — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2024

وكتب ماسك في "إكس": "أصحاب نزعة الانقراض والفناء الذين يريدون المحرقة للبشرية جمعاء في مواجهة أصحاب النزعة التوسعية الذين يريدون الوصول إلى النجوم وفهم هذا الكون".

كما استشهد بمنشور على منصة التواصل الاجتماعي حول حديث لممثلي سلسلة أفلام "كوكب القردة" وقالوا فيه "إنهم "فريق القرود" لأن البشر سيئون للغاية بالنسبة للبيئة وهم يشعلون الحروب: "أنا أكره البشر كثيرا".

وكان الناشط الأمريكي قد كتب في حسابه على منصة "إكس": "أي ذكر يتراوح عمره بين 18 و26 عاما ويصوت لجو بايدن فإنه يصوت لنفسه من أجل الذهاب إلى الحرب. أتمنى أن تستمتعوا بهذه الكلية المجانية ولم تدفعوا فاتورتها بعد. ستكون المقاصة عبر أحد أطرافك أو ثمن حياتك مقابل رجل سيقوم بتفحص ساعته عندما يتم شحن نعشك إلى موطنك في أمريكا".

Any male b/w the ages of 18-26 that votes for Joe Biden



is voting for himself to go to war.



I hope you’re enjoying that free college b/c you have yet to pay the bill.



The exchange will be your limbs or life for a man that will check his watch when your casket is shipped back… https://t.co/g3aaGjqPnV — ThePersistence (@ScottPresler) April 24, 2024

وعلى المنشور حول بايدن كتب ماسك: "هم يريدون محرقة بحق البشرية".

They want a holocaust for humanity — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2024

وعن نزعة الفناء والانقراض التي يتحدث عنها ماسك كتب معلقا على أحد المنشورات: "تخيلوا الآن لو أن فلسفة الانقراض مبرمجة في إطار الذكاء الاصطناعي... لا داعي للتخيل – هذا هو الحال بالفعل مع Gemini وChatGPT".

Now imagine if the extinctionist philosophy is programmed into AI.



No need to imagine – this is already the case with Gemini and ChatGPT. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2024

وكتب ماسك تعليقه السابق على أحد المنشورات التي تتحدث عن إمكانية اللجوء إلى طريقة جديدة لخفض انبعاثات الدفيئة التي تتسبب بالانهيار المناخي وهي الطريقة الواقعية الوحيدة عبر "إعدام سكان البشرية من خلال خلق جائحة ذات معدل وفيات مرتفع للغاية".

المصدر: RT