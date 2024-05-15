 
مباشر

ماسك يؤكد وجود نوايا عند البعض لإشعال "محرقة البشرية" ودور الذكاء الاصطناعي فيها وافتعال الأوبئة

أخبار العالم

ماسك يؤكد وجود نوايا عند البعض لإشعال
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjf5

اتفق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مع منشورات اجتاحت منصة "إكس" وتتحدث عن الصراع الحالي بين أصحاب النزعة التوسعية في العالم، ومن يسعون لانقراض البشرية.

وتفاعل إيلون ماسك مع منشور لناشط أمريكي من ذوي الميول الجمهورية والمعادي لإدارة بايدن وكتب عبر منصة "إكس" مقارنة بين أصحاب ميول "الانقراض"، والتوسعيين نحو الفضاء.

وكتب ماسك في "إكس": "أصحاب نزعة الانقراض والفناء الذين يريدون المحرقة للبشرية جمعاء في مواجهة أصحاب النزعة التوسعية الذين يريدون الوصول إلى النجوم وفهم هذا الكون".

كما استشهد بمنشور على منصة التواصل الاجتماعي حول حديث لممثلي سلسلة أفلام "كوكب القردة" وقالوا فيه "إنهم "فريق القرود" لأن البشر سيئون للغاية بالنسبة للبيئة وهم يشعلون الحروب: "أنا أكره البشر كثيرا".

وكان الناشط الأمريكي قد كتب في حسابه على منصة "إكس": "أي ذكر يتراوح عمره بين 18 و26 عاما ويصوت لجو بايدن فإنه يصوت لنفسه من أجل الذهاب إلى الحرب. أتمنى أن تستمتعوا بهذه الكلية المجانية ولم تدفعوا فاتورتها بعد. ستكون المقاصة عبر أحد أطرافك أو ثمن حياتك مقابل رجل سيقوم بتفحص ساعته عندما يتم شحن نعشك إلى موطنك في أمريكا".

وعلى المنشور حول بايدن كتب ماسك: "هم يريدون محرقة بحق البشرية".

وعن نزعة الفناء والانقراض التي يتحدث عنها ماسك كتب معلقا على أحد المنشورات: "تخيلوا الآن لو أن فلسفة الانقراض مبرمجة في إطار الذكاء الاصطناعي... لا داعي للتخيل – هذا هو الحال بالفعل مع Gemini وChatGPT".

وكتب ماسك تعليقه السابق على أحد المنشورات التي تتحدث عن إمكانية اللجوء إلى طريقة جديدة لخفض انبعاثات الدفيئة التي تتسبب بالانهيار المناخي وهي الطريقة الواقعية الوحيدة عبر "إعدام سكان البشرية من خلال خلق جائحة ذات معدل وفيات مرتفع للغاية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا