تحطم طائرة بدون طيار خلال مناورات "الناتو" في إستونيا

ذكرت وسائل إعلام أن طائرة بدون طيار سقطت خلال مناورات عسكرية لـ"الناتو" في إستونيا تشارك فيها عدة دول في حلف شمال الأطلسي، وتسببت باندلاع حريق كبير.

وبحسب الموقع Postimees.: "أول أمس سقطت طائرة بدون طيار في Saarde Parish خلال مناورة كبيرة تسمى "عاصفة الربيع"، مما أدى إلى حريق بالمنطقة استغرق إخماده ساعة ونصف".



يشار إلى أن الطائرة بدون طيار التي كانت تحتوي على نحو ستة لترات من البنزين اشتعلت عند سقوطها وتسببت في حريق امتد إلى مساحة نحو 50 مترا مربعا.

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وتجرى التدريبات واسعة النطاق "عاصفة الربيع"، التي يشارك فيها حوالي 14 ألف عسكري من عدد من دول الناتو، في إستونيا في الفترة من 6 إلى 17 مايو.

وتعد أكبر مناورات لقوات الدفاع الإستونية، والغرض منها هو التدريب القتالي لوحدات مختلفة من الجيش الإستوني والتفاعل مع الأفراد العسكريين من حلفاء الناتو.

المصدر: نوفوستي