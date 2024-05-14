وزير الخارجية التركي: "إسرائيل تلطخ تاريخ الإنسانية بالدماء"

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "إسرائيل تلطخ تاريخ الإنسانية بالدماء".

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية النمساوي، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة: "إن قتل إسرائيل لآلاف الأبرياء الفلسطينيين بشكل ممنهج، وتهجيرها الملايين، هو فعل من أفعال الإبادة الجماعية"ـ مؤكدا على أن "تركيا اتخذت إجراءات ملموسة لوقف الهمجية الإسرائيلية في ‎غزة".

وتابع: "مثل ما قتل اليهود الأبرياء في معسكرات الاعتقال هو خطأ، فقتل الأطفال الفلسطينيين الأبرياء بقصفهم وأسرتهم اليوم خطأ".



وأشار وزيرالخارجية التركية إلى أن: "حماس ليست منظمة إرهابية بل هي منظمة مقاومة ولها شرعية حمل السلاح للدفاع عن أرضها".

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، على القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر، وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة، أدت لمقتل 35173 شخصا وإصابة و79061، إضافة إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان غزة، بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT