الأمن التركي يعتقل 8 أشخاص يشتبه في انتمائهم لـ"داعش"

أوقفت السلطات التركية، ثمانية أشخاص في عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بـ 6 ولايات مركزها ولاية شانلي أورفا.

وبدأت فرق مديرية فرع مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة الدرك في شانلي أورفا، بناء على تعليمات من مكتب المدعي العام في الولاية، العمل لكشف "المنظمات الإرهابية والقبض على أعضائها".

وحددت الجهات المختصة العناوين التي يختبئ فيها 8 أشخاص و"تبين أنهم أعضاء في تنظيم "داعش"".

وخلال العملية أوقفت 8 مشتبهين في العملية المتزامنة التي نفذتها في عناوين بشانلي أورفا وإسطنبول ومرسين وقونيا وسكاريا وبولو.

وضبطت فرق مديرية فرع مكافحة الإرهاب "10 مواد رقمية أثناء تفتيش العناوين".

وفي الأول من الشهر الجاري، أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا اعتقال 41 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية واسعة شملت 12 ولاية.

المصدر: "الأناضول"