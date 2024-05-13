روسيا تضع القائد السابق للبحرية الأوكرانية على قائمة المطلوبين

وضعت وزارة الداخلية الروسية القائد السابق للبحرية الأوكرانية إيغور فورونتشينكو، على قائمة المطلوبين.

وقالت الوزارة في بيان يوم الاثنين، إن "إيغور ألكساندروفيتش فورونتشينكو، من مواليد 22 أغسطس 1964. مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي".

هذا ولم تكشف الوزارة عن المادة القانونية التي بموجبها تم إعلان القائد السابق للبحرية الأوكرانية مطلوبا في روسيا.

وقد أفادت لجنة التحقيق الروسية في مارس الماضي، أن المحققين وجهوا اتهامات إلى القائد السابق للبحرية الأوكرانية، فورونتشينكو، الذي شغل هذا المنصب من يوليو 2016 إلى يونيو 2020.

المصدر: نوفوستي