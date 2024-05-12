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استطلاع: نصف الأمريكيين يعتبرون الإنفاق على مساعدات أوكرانيا زائدا

أخبار العالم

استطلاع: نصف الأمريكيين يعتبرون الإنفاق على مساعدات أوكرانيا زائدا
AFP
مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن
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أشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة "فايننشل تايمز" ومدرسة الأعمال بجامعة "ميشيغان روس" بولاية ميشيغان إلى أن نصف الأمريكيين يعتبرون الإنفاق الأمريكي على مساعدات أوكرانيا زائدا.

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وفقا لتنائج البحث فإن 50% من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تنفق مبالغ كبيرة للغاية لمساعدة كييف، في حين يعتقد 11% من المشاركين في الاستطلاع أن الولايات المتحدة لا تنفق ما يكفي من المال لدعم أوكرانيا.

واعتبر 26% أن الولايات المتحدة تخصص أموالا كافية لمساعدات كييف.

كما يرى 47% من الذين شملهم الاستطلاع أن الإنفاق الأمريكي على مساعدة إسرائيل زائد، في حين يرى 11% أنه يمكن لواشنطن تقديم المزيد من المساعدة لتل أبيب.

وفي وقت سابق وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية ومالية إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

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