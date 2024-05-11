ألمانيا.. فتح تحقيق في ظهور أشخاص بالزي النازي في طرقات هويرسفيردا (فيديو)

أعلنت الشرطة الألمانية السبت أنها فتحت تحقيقا في احتمال ظهور مجموعة من الأشخاص يرتدون الزي العسكري النازي يوم الخميس على طرقات هويرسفيردا شرقي البلاد.

ووفقا للشرطة من المقرر أن تمر المجموعة مستقلة عرباتٍ تحاكي مركبات جيش الرايخ الثالث على طرقات هويرسفيردا.

#Männertag in #Dresden: Bei der Abfahrt noch die Reichsfahne ausgepackt... @PolizeiSachsen hatte es auf dem Schirm und ist aus Seitenstraße heraus gefolgt. #DD0905pic.twitter.com/QbTajsAuIM — Annalena Schmidt (@Schmanle) May 9, 2024

وقال متحدث باسم الشرطة في غورليتس (شرق ألمانيا): "تم توجيه نداء لاستدعاء شهود".

هذا وأبلغ شاهد عيان بعد ظهر الخميس الشرطة "بوجود قافلة تضم مركبات شبيهة بآليات النازيين في طريقها إلى هويرسفيردا، وكان عدة أشخاص في إحدى الشاحنات يرتدون رموزا يحظرها الدستور الألماني" بحسب الشرطة.

وأضاف المصدر نفسه أن سيارة للشرطة أوقفت شاحنة بعد ساعات من ذلك لكن "لا أحد من ركابها كان في تلك اللحظة يرتدي رموزا محظورة".

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ونشرت صحيفة بيلد الألمانية صورا لأشخاص بالزي النازي قرب هويرسفيردا في بيرغارتن وهو موقع في الهواء الطلق يتم فيه شرب الجعة.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان قوله إنه رأى "قرابة الساعة 14.00 مجموعة تصل إلى الموقع، وكان معظمهم من الرجال مع عدد من النساء والشباب أيضا، وبعضهم أزال الرموز النازية والبعض الآخر ما لبث يضعها بشكل واضح".

المصدر: أ ف ب