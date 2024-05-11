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اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بانجاز اتفاق للأفراج عن الأسرى لدى حماس (فيديو)

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اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بانجاز اتفاق للإفراج عن أسرى إسرائيليين لدى حركة حماس.

وألقت الشرطة القبض على اثنين من المتظاهرين الذين يحاولون الالتفاف على المتاريس التي أقيمت بالقرب من مخارج طريق أيالون السريع، بهدف الوصول إليه وإغلاقه.

وتحاول الشرطة تفريق الحشد باستخدام مضخات المياه، بينما نجح عدد من المتظاهرين في الوصول إلى الطريق السريع، وبدأوا في إعاقة حركة المرور.

وفي وقت سابق، خرج آلاف الإسرائيليين في احتجاجات مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" يشمل إعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين من قطاع غزة.

 

 

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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