أكد قائد القوات الروسية الخاصة "أخمات" (أحمد) أبتي علاء الدينوف، أن العالم كله يرى التحول في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال علاء الدينوف مخاطبا المواطنين في لوغانسك: "لقد ساعد ولاؤكم لتاريخكم ووطنكم ووحدتكم في التغلب على أصعب اللحظات، والسير في طريق شائك ودموي والوصول إلى حلمكم الكبير، حلم العودة إلى الوطن روسيا".

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وأضاف: "بينما لا تزال المدافع تضرب، يرى العالم كله بالفعل التحول في الشوارع والمنازل والمدارس والمستشفيات في الجمهورية".

وأشار إلى أنه يكن عاطفة كبيرة للوغانسك، حيث كان جنود قوات "أخمات" (تيمنا باسم أحمد قديروف، والد الرئيس الحالي رمضان قديروف) الخاصة يقاتلون فيها بإيثار منذ بداية الحرب فيها.

وتابع: "خلال هذا الوقت، تعرفنا على الصفات الأخلاقية والمعنويات العالية لسكان الجمهورية. أهنئ بصدق جميع سكان الجمهورية في الذكرى الـ 10 لتأسيسها، أتمنى لكم السلام الذي طال انتظاره والصحة الجيدة والتوفيق".

ووفقا له، فإن "الشيشان الشقيقة بقيادة بطل روسيا رمضان قديروف كانت وستظل دائما بجانب لوغانسك".

المصدر: تاس