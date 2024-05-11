مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بقصف أوكراني لمدينة دونيتسك (فيديو)

أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 آخرين بقصف القوات الأوكرانية لمطعم في حي كيروفسكي بمدينة دونيتسك عاصمة الجمهورية.

وكتب عبر "تلغرام": "نتيجة إصابة مباشرة لمطعم "بارادايس" في حي كيروفسكي في دونيتسك قتل ثلاثة مدنيين امرأة موظفة بالمطعم ورجلان، كما أصيب 8 أشخاص ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة".

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وذكر أن المطعم ومبنى مجاورا أصيبا بصاروخي "هيمارس" أمريكيين مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت القوات الأوكرانية حي لينينسكي في دونيتسك.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا والمناطق الروسية الجديدة بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: إزفيستيا