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مسؤول تركي: نحن بحاجة لقوى إقليمية تكون قادرة على توفير الاستقرار في العالم

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مسؤول تركي: نحن بحاجة لقوى إقليمية تكون قادرة على توفير الاستقرار في العالم
AFP
قطاع غزة
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وصف رئيس الإعلام والاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألتون الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها متهورة، مؤكدا أنها تهدد الاستقرار والسلام في العالم كله.

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وقال فخر الدين ألتون في كلمة ألقاها في المنتدى الإعلامي والأكاديمي التركي اليوناني في إسطنبول: "بسبب ذلك نحن أمام حقيقتين واضحتين، الأولى هي أننا نعيش بعالم يمكن فيه بسهولة كبيرة كسر وإنهاء الاستقرار والسلام العالمي بدرجة كبيرة جدا".

وأضاف: "الحقيقة الثانية هي أننا نعيش في نظام عالمي لا يستطيع من ناحية إنسانية الحفاظ على الاستقرار والسلام العالمي... للأسف، نحن نعيش بنظام عالمي لا يملك فيه الفاعلون واللاعبون الدوليون نفوذا وهم محيدون وبلا فعالية أو قدرات سياسية".

وقال: "الحاجة لقوى إقليمية تكون قادرة على توفير الاستقرار، واضحة للعيان".

المصدر: RT

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