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اليابان تتلف أدوية ضد فيروس كورونا بقيمة 1.93 مليار دولار

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اليابان تتلف أدوية ضد فيروس كورونا بقيمة 1.93 مليار دولار
Sputnik
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أفادت وكالة "كيودو" بنية الحكومة اليابانية إتلاف نحو 77% من أدوية لمكافحة فيروس كورونا بقيمة 300 مليار ين، بواقع 1.93 مليار دولار.

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وذكرت الوكالة أن الحكومة اليابانية اشترت بعد تفشي جائحة كورونا الأدوية على شكل أقراص من مختلف شركات تصنيع الأدوية لنحو 5.6 مليون شخص. ولا تزال الأدوية المخصصة لنحو 4.3 مليون شخص غير مستخدمة حتى الآن.

وأضافت الوكالة أن القضاء على كل الأدوية غير المستخدمة ضد فيروس كورونا ستتم بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها.

المصدر: نوفوستي

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