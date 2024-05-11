اعتقال نجل وزيرة في زيمبابوي بتهمة حيازة جهاز "ستارلينك" للأنترنت الفضائي

ألقي القبض على نجل وزيرة في زيمبابوي بتهمة حيازة محطة "ستارلينك" بشكل غير قانوني.

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وقالت هيئة الادعاء الوطنية في زيمبابوي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن نيفيل موتسفانجوا، نجل وزيرة شؤون المرأة وتنمية المجتمع مونيكا موتسفانجوا، مثل أمام محكمة في هراري أمس الجمعة بتهمة انتهاك قانون البريد والاتصالات.

وتحظى أجهزة "ستارلينك" بشعبية كبيرة في زيمبابوي، كجزء من تجارة أسواق الشوارع العالمية التي جعلتها متاحة حتى في الولايات القضائية التي لا يتم ترخيصها فيها.

وطلبت زيمبابوي من "سبايس إكس" في أبريل الماضي، قطع جميع المحطات التي تصل إلى خدمتها، وحثت "ستارلينك" على تقديم طلب رسمي للعمل في البلاد.

وفي أسواق الشوارع في زيمبابوي، تباع المحطات بسعر يتراوح بين 1000 دولار و1250 دولارا.

ووالد المتهم نيفيل، هو كريستوفر موتسفانجوا، المتحدث باسم الحزب الحاكم في زيمبابوي، وقد شغل منصب مستشار ووزير في مجلس الوزراء للرئيس إيمرسون منانجاجوا.

من جهتها، حذرت شركة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك العديد من الدول الإفريقية في أبريل الماضي من أنه سيتم إغلاق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في المنطقة التي ليس لديها ترخيص تشغيل فيها.

وكشف تحقيق أجرته وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق، عن مدى استخدام أقمار ماسك الصناعية في البلدان التي يعتبر العمل فيها غير قانوني، بما في ذلك المناطق التي تحكمها أنظمة قمعية.

المصدر: بلومبرغ