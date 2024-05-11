 
مباشر

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل
AP
البرازيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ximi

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية ريو غراندي دو سول جنوبي البرازيل إلى 126 قتيلا و756 مصابا، فيما لا يزال 141 شخصا في عداد المفقودين.

إقرأ المزيد
البرازيل تحتفي بـ
البرازيل تحتفي بـ"كاراميلو" بعد بقائه عدة أيام على سطح منزل (فيديو)

وذكرت صحيفة "متروبوليس" البرازيلية أنه: "وفقا لأحدث نشرة للدفاع المدني، ارتفع عدد الوفيات نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت ريو غراندي دو سول إلى 126، وبلغ عدد المصابين 756، فيما لا يزال 141 شخصا في عداد المفقودين".

وأشارت إلى أن الفيضانات تسببت منذ نحو أسبوع في نزوح نحو 340 ألفا وتضرر نحو 2 مليون شخص.

وتسببت الفيضانات في ريو غراندي دو سول، حتى ذلك الحين، في خسائر مالية للدولة تقدر بنحو 8 مليارات ريال برازيلي (1.6 مليار دولار).

وبدأت الأمطار الغزيرة في ولاية ريو غراندي دو سول الواقعة في أقصى جنوب البرازيل على الحدود مع أوروغواي في 29 أبريل الماضي مما أدى إلى فيضانات مدمرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة بوصول المياه في عدة أنهار وبحيرات في المنطقة، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأغلقت الفيضانات الشوارع وعطلت الخدمات اللوجستية، ما أدى إلى نقص السلع الأساسية في بعض المناطق.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)