ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية ريو غراندي دو سول جنوبي البرازيل إلى 126 قتيلا و756 مصابا، فيما لا يزال 141 شخصا في عداد المفقودين.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "متروبوليس" البرازيلية أنه: "وفقا لأحدث نشرة للدفاع المدني، ارتفع عدد الوفيات نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت ريو غراندي دو سول إلى 126، وبلغ عدد المصابين 756، فيما لا يزال 141 شخصا في عداد المفقودين".

وأشارت إلى أن الفيضانات تسببت منذ نحو أسبوع في نزوح نحو 340 ألفا وتضرر نحو 2 مليون شخص.

وتسببت الفيضانات في ريو غراندي دو سول، حتى ذلك الحين، في خسائر مالية للدولة تقدر بنحو 8 مليارات ريال برازيلي (1.6 مليار دولار).

وبدأت الأمطار الغزيرة في ولاية ريو غراندي دو سول الواقعة في أقصى جنوب البرازيل على الحدود مع أوروغواي في 29 أبريل الماضي مما أدى إلى فيضانات مدمرة.

وتسببت الأمطار الغزيرة بوصول المياه في عدة أنهار وبحيرات في المنطقة، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأغلقت الفيضانات الشوارع وعطلت الخدمات اللوجستية، ما أدى إلى نقص السلع الأساسية في بعض المناطق.

المصدر: سبوتنيك