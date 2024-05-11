كارثة في ألاسكا بعد ذوبان جليد الأنهار

أصدر حاكم ولاية ألاسكا مايك دونليفي إعلان كارثة بعد تعرض بعض مناطق جنوب غرب الولاية للفيضانات بسبب ذوبان جليد الأنهار في الربيع.

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وحاصرت المياه بعض المنازل في المناطق المنخفضة في المركز الإقليمي بيثيل، بينما غمرت المياه معظم أنحاء كويثلوك وحالت المياه المرتفعة دون الوصول إلى المطار في ناباسكياك.

وتقع كويثلوك، التي يبلغ عدد سكانها نحو 790 نسمة، على بعد 19 كيلومترا شرق بيثيل، وهي ثاني أكبر مجتمع على طول نهر كوسكوكويم السفلي. وتقع ناباسكياك على بعد 11 كيلومترا جنوب شرق بيثيل وعلى الضفة الشرقية لنهر كوسكوكويم.

وقال ديف ستريوبيل، عالم الهيدرولوجيا في مركز توقعات نهر ألاسكا والمحيط الهادئ، إن مستويات المياه في بيثيل وصلت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 20 عاما.

وقال القائم بأعمال مدير المدينة، صامويل نيكوري، إن ارتفاع منسوب المياه بشكل أسرع من المعتاد في كويثلوك فاجأ هذا المجتمع.

وذكر تحديث لإدارة الطوارئ بالولاية أن بعض المنازل والطريق المؤدي إلى مهبط الطائرات غمرتها المياه، وأن نظام الصرف الصحي تم إغلاقه بسبب الفيضانات، بينما تم نقل المياه المعبأة في زجاجات.

المصدر: أ ب