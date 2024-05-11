خبير: روسيا والصين تبنيان عالما بديلا يضعف الغرب

أشار توني نورفيلد المدير السابق لبنك ABN Amro لاستراتيجيات التجارة الخارجية إلى أن روسيا والصين تبنيان نظاما عالميا عادلا، سيؤدي إلى إضعاف الغرب.

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وأضاف في حديث متلفز: "الصورة العامة هي أن روسيا والصين تخلقان عالما بديلا، يبنيان نظاما يمكن من خلاله للدول أن تتعاون وتتعامل مع بعضها باحترام. وهذا يعني في جوهره إضعاف قوة الغرب".

وشدد نورفيلد على أن تصرفات روسيا والصين لا تعني أنهما تعتبران الغرب عدوا لهما بل تريدان فقط بناء عالم عادل متعدد الأقطاب.

وتابع: "بالتأكيد يرغبون في تعطيل العلاقات بين الصين وروسيا لكنهم بطبيعة الحال لا يفهمون أن كل تصرفاتهم لا تعمل إلا على التقريب بين البلدين".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عصر النظام العالمي أحادي القطب بات من الماضي وأن الغرب لا يريد الاعتراف بذلك.

المصدر: نوفوستي