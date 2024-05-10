السفارة الروسية في الإمارات تنظم أمسية احتفالية بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية (صور)

نظمت السفارة الروسية في الإمارات ونشطاء الدبلوماسية الشعبية أمسية احتفالية في دبي بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها، شهدت حضورا دبلوماسيا وشعبيا كبيرا.

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وحضر الاحتفال السفير الروسي لدى الإمارات تيمور زابيروف، والقنصل العام الروسي في دبي أوليغ فومين، ودبلوماسيون من الصين والهند وبيلاروس أذربيجان وأرمينيا وقرغيزستان وكازاخستان وسوريا وصربيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وحشد الاحتفال أكثر من 750 مشاركا في مركز "أتلانتس" للأعمال في دبي.

RT

RT

RT

وقال السفير الروسي في كلمته أمام الضيوف: "الـ9 من مايو كان وسيبقى يوما خاصا بالنسبة لكل عائلة روسية، وعام 1945 رمز هذا اليوم بداية للسلام والتحرر من الشر النازي والعدوان الهمجي، ونقطة انطلاق لنظام جديد للعلاقات الدولية".

المصدر: RT