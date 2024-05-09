مقابل إلغاء سياسات بيئية.. ترامب يطلب تمويلا من الشركات النفطية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن حوار دار بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط في البلاد، وأنه طلب منهم تمويلا بمليار دولار.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "بينما جلس دونالد ترامب مع بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط في البلاد في نادي مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا الخاص به الشهر الماضي، اشتكى أحد المسؤولين التنفيذيين من استمرارهم في مواجهة اللوائح البيئية المرهقة على الرغم من إنفاق 400 مليون دولار للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن في العام الماضي".

وأفادت بأن رد ترامب "أذهل العديد من المسؤولين التنفيذيين في الغرفة المطلة على المحيط"، ونقلت عن الرئيس السابق قوله: "أنتم جميعا أثرياء بما فيه الكفاية، بحيث يتعين عليكم جمع مليار دولار لإعادتي إلى البيت الأبيض".

ووفقا لأشخاص مطلعين على الاجتماع، فإنه "خلال العشاء، تعهد ترامب بإلغاء العشرات من القواعد والسياسات البيئية التي وضعها بايدن على الفور ووقف سن قواعد جديدة".

المصدر: "واشنطن بوست"