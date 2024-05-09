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العاهل السعودي وولي عهده يهنئان بوتين بعيد النصر على النازية

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العاهل السعودي وولي عهده يهنئان بوتين بعيد النصر على النازية
نوفوستي
الرئيس بوتين وضيوفه من زعماء الدول عند ضريح الجندي المجهول بعد العرض العسكري في الساحة الحمراء - موسكو 2024
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هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد النصر على النازية، متمنّيين دوام التقدم والرخاء للشعب الروسي.

وجاء في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية: "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده".

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وأضاف البيان: "أعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار".

وجاء في بيان آخر نشرته"واس": "بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده".

وأضاف البيان: "عبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار".

يتبع..

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