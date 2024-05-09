 
مباشر

تايلاند تنوي حظر الحشيش مجددا بعد مؤشرات سلبية في المجتمع

أخبار العالم

تايلاند تنوي حظر الحشيش مجددا بعد مؤشرات سلبية في المجتمع
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xic3

أعلن رئيس وزراء تايلاند أول دولة في آسيا شرّعت الحشيش قبل عامين نيّة بلاده حظره مجددا، بعد أن أصبح متاحا للأطفال ونجمت عنه زيادة كبيرة في معدل الجريمة.

إقرأ المزيد
من تعزيز الرغبة الجنسية إلى إثارة القلق.. ماذا يفعل تدخين الحشيش بعقلك؟
من تعزيز الرغبة الجنسية إلى إثارة القلق.. ماذا يفعل تدخين الحشيش بعقلك؟

وكتب رئيس الوزراء سريتا تافيسين على منصة "إكس" أنه طلب من وزارة الصحة تعديل قائمة المخدرات لتشمل الحشيش مرة أخرى، وإصدار قواعد جديدة للسماح باستخدامه للأغراض الطبية فقط.

كما أمر تافيسين السلطات المحلية بقمع الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتجارة المخدرات غير المشروعة، وطالب بإحراز تقدم في غضون 90 يوما.

وبعد إلغاء تجريم الحشيش في عام 2022، قيل في البداية إنه لن يُسمح به إلا للاستخدام الطبي، ولكن من الناحية العملية كان السوق غير منظم. وقد أثار ردود فعل شعبية ومخاوف بشأن سوء الاستخدام والجريمة.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)