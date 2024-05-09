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وزيرة التجارة الأمريكية: غزو الصين لتايوان سيؤدي إلى كارثة اقتصادية للولايات المتحدة

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وزيرة التجارة الأمريكية: غزو الصين لتايوان سيؤدي إلى كارثة اقتصادية للولايات المتحدة
Globallookpress Al Drago - Pool via CNP
وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو
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أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو أن غزو الصين لتايوان سيؤدي إلى الاستحواذ على شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات الأمر الذي سيجلب كارثة اقتصادية للولايات المتحدة.

وقالت إن 92% من الرقائق التي اشترتها الولايات المتحدة تأتي من شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات. مؤكدة أن الاستيلاء على المصنع سيكون "مدمرا تماما" لواشنطن.

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ويشار إلى أن الرقائق المنتجة في تايوان تستخدمها شركتا Nvidia و"أبل".

ووافقت شركة تصنيع أشباه الموصلات "تي أس أم سي" الشهر الماضي على بناء معمل لأشباه الموصلات في أريزونا الأمريكية سيكون الثالث في الولايات المتحدة. حيث تسعى الولايات المتحدة جاهدة لدرء خطر نقص في الشرائح الإلكترونية المتطورة الضرورية لصناعة الهواتف الخلوية والسيارات الكهربائية والمعدات العسكرية المتطورة.

المصدر: "نوفوستي"

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