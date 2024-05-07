Times: عدم فعالية نظام مكافحة الدرونات يزيد خطر الهجمات الإرهابية في أولمبياد باريس

قالت صحيفة تايمز، إن نظام Parade الفرنسي لمكافحة المسيرات الجوية، يستطيع اكتشاف واحدة فقط من كل ثلاث طائرات بدون طيار في المناطق الحضرية الكثيفة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء مختصين، أن هذا الأمر يزيد من خطر وقوع هجوم إرهابي بمسيرات جوية خلال أولمبياد باريس 2024.

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ويرى الخبراء أن نظام Parade، الذي طورته شركة Thales بتكلفة 350 مليون يورو، بعيد كل البعد عن اعتباره نظاما "متفوقا".

ووفقا لأحد الخبراء المطلعين على اختبار هذه المنظومة، غالبا ما تخطئ Parade وتعتبر مراوح مكييفات الهواء بمثابة درونات جوية. والمنظومة الفرنسية هذه تستطيع اكتشاف الطائرات بدون طيار على مسافة تصل إلى 800 متر فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم لضمان الأمن خلال الألعاب الأولمبية، استخدام أنظمة التشويش الإلكترونية البريطانية.

وذكّرت الصحيفة بأنه تم استخدام Parade لأغراض أمنية خلال بطولة كأس العالم للركبي التي أقيمت في فرنسا في خريف عام 2023. في تلك الفعالية رصدت المنظومة 55 حالة استخدام طائرات بدون طيار، لم يكن لدى مشغليها تصريح بتشغيلها.

في وقت سابق، أعلنت الشركة المشغلة لمطارات باريس أن سماء منطقة باريس ستغلق لمدة 6 ساعات في إطار عملية أمنية واسعة النطاق استعدادا لحفل افتتاح الألعاب الأولمبية في 26 يوليو القادم.

وتقام الألعاب أولمبية في باريس في الفترة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين.

المصدر: تاس