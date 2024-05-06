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أمير الكويت يزور تركيا لأول مرة بعد توليه مقاليد السلطة

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أمير الكويت يزور تركيا لأول مرة بعد توليه مقاليد السلطة
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
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يتوجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء إلى تركيا في أول زيارة له خارج البلدان العربية بعد توليه مقاليد السلطة في بلاده.

ومن المقرر أن تتناول اللقاءات التي ستعقد في إطار الزيارة، كل التطورات الإقليمية، خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب بحث ملفات بالعلاقات الثنائية، مثل التجارة والصناعات الدفاعية والسياحة والاستثمار.

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وتتزامن هذه الزيارة مع احتفال البلدين بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وتعتبر أول زيارة على مستوى أمير دولة الكويت إلى تركيا، منذ 7 سنوات.

ويهدف البلدان لتعزيز التعاون القائم في مجالات الاقتصاد والتجارة والبناء، والصحة والسياحة والطاقة والصناعات الدفاعية، وعليه سيتمّ التوقيع على اتفاقيات جديدة بين الطرفين.

المصدر: RT

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