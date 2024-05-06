سويني خلفا لحمزة يوسف في قيادة الحزب الوطني الاسكتلندي

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن جون سويني بات يوم الاثنين رئيسا للحزب الوطني الاسكتلندي بعد استقالة حمزة يوسف وسيخلفه أيضا في منصب رئيس وزراء البلاد.

ونقلت الوكالة عن سويني ماقاله لدى إعلان اختياره زعيما للحزب: "إن الاستقطاب السياسي لا يصب في مصلحة بلادنا.. سأتواصل مع كل من يرغب في الانضمام إلينا بحسن نية، وسأسعى للوصول إلى حلول وسط تخدم أمتنا جيدا".

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وأضاف: "يجب أن نتوقف عن الصراخ في وجه بعضنا البعض، و(نحتاج) للحديث أكثر، وفي الواقع نحن بحاجة للاستماع، وكوزير أول سأفعل ذلك تحديدا".

وبحسب الوكالة سيسعى سويني البالغ من العمر 60 عاما والذي انضم للحزب مذ كان عمره 15 عاما، لتحقيق الاستقرار في الحزب الوطني الاسكتلندي الذي "يخوض معركة لإفشال جهود المعارضين لإضعافه قبل الانتخابات البرلمانية على مستوى المملكة المتحدة" المتوقعة في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان حمزة يوسف قد أعلن استقالته الأسبوع الماضي بعد "خطأ سياسي في الحسابات" أدى إلى إخراج حزب الخضر من الائتلاف الحاكم لحكومة اسكتلندا التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وجاءت استقالته بعد أكثر من عام بقليل من رئاسته للحزب الوطني الاسكتلندي، الذي هيمن على سياسة البلاد لأكثر من عقد من الزمن والذي يناضل من أجل استقلال اسكتلندا.

والحزب الوطني الاسكتلندي ينقصه مقعد واحد عن الأغلبية في البرلمان المحلي بعد حصوله على ثلاثة وستين مقعدا من أصل مائة وثمان وعشرين مقعدا، لذا يحتاج لإبرام شراكة مع حزب معارضة واحد على الأقل.

ويشهد الحزب الوطني الاسكتلندي حالة من الاضطراب منذ استقالة الوزيرة الأولى نيكولا ستيرجن- التي شغلت منصبها لفترة طويلة- المفاجئة العام الماضي خلال تحقيق في تمويل حملة انتخابية، انتهى بتوجيه اتهامات جنائية لزوجها.

المصدر: أ ب