وزير إسرائيلي ينشر تعليقا بذيئا عقب موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

نشر وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي مساء يوم الاثنين تدوينة على منصة "إكس" تضمنت ألفاظا بذيئة وذلك عقب إعلان حركة حماس الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت حركة حماس يوم الاثنين أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

إقرأ المزيد

وقالت في بيان: "أجرى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".

وصرح القيادي في حماس طاهر النونو: "وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى".

وفي المقابل، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية مساء يوم الاثنين إن مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس.

وذكر مكتب رئيس الوزراء أن "مجلس وزراء الحرب قرر بالإجماع مواصلة إسرائيل عمليتها في رفح من أجل ممارسة الضغط العسكري على حماس لدفع عملية إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب".

المصدر: RT + وسائل إعلام