أهالي المختطفين الإسرائيليين يرحبون بقبول "حماس" للهدنة (فيديو)

وجه أهالي المختطفين الإسرائيليين لدى "حماس" سلسلة من الرسائل خلال اعتصامهم في تل أبيب والقدس، دعوا خلالها الحكومة الإسرائيلية للموافقة على وقف إطلاق النار وإعادة المختطفين.

وقال الأهالي: "نرحب بإعلان "حماس" عن تعزيز وقف إطلاق النار، الأمر الذي يشجع على عودة المختطفين الـ 132 الذين احتجزتهم حماس منذ سبعة أشهر".

وأضافوا: "لقد حان الوقت لحكومة إسرائيل أن تثبت عمليا التزامها تجاه مواطنيها، يجب على الحكومة أن تأخذ موافقة "حماس" وتحولها إلى صفقة لعودة الجميع!".

وأكدوا أن ""حماس" قالت نعم للصفقة، والآن هو وقت الضغط على نتنياهو وعلى جميع الوزراء في مجلس الحرب".

كما وجه عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين رسالة إلى غالانت، قالوا فيها: "أنتم تتحمّلون دماء أبنائنا إن بدأتم عملية عسكرية في رفح".

وأعلنت حركة "حماس" في وقت سابق أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة "حماس" على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن حركة "حماس وافقت على مقترح أحادي الجانب" بشأن وقف إطلاق النار في غزة. مشيرة إلى أن "الورقة المصرية المعدلة التي وافقت عليها "حماس" تختلف عن التي صدقت عليها إسرائيل".

وأضافت الهيئة: "استلمت تل أبيب مساء اليوم الرد الرسمي لحماس وتقوم بدراسته".

المصدر: RT