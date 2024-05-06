ولاية بنسلفانيا.. رجل يعتدي على قس في الكنيسة والعثور على جثة في منزله

اعتدى رجل مسلح على قس في الكنيسة المحلية بمنطقة نورث برادوك في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وبعد إلقاء القبض على المهاجم تم العثور على جثة في منزله.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن المدعو برنارد بولايت أخرج مسدسا وحاول إطلاق النار على القس أثناء الخطبة يوم الأحد.

وفشل المسلح في إطلاق الرصاص بسبب عطل في المسدس، وتم إلقاء القبض عليه في المكان.

Gun jams as Pennsylvania black man attempts to shoot down pastor during church service.



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وأفادت وسائل الإعلام كذلك نقلا عن الشرطة المحلية بوقوع حادث إطلاق النار في المنطقة ذاتها.

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وتلقت الشرطة بلاغا بسماع صوت إطلاق النار وعثرت على جثة شخص قتل برصاص داخل المنزل، الذي تبين في وقت لاحق أن الرجل الذي اعتدى على القس في الكنيسة يعيش فيه بالذات.

ولم تعلن الشرطة بعد عما إذا كانت هناك أي صلة بين الحادثين. ولم يواجه بولايت تهما متعلقة بالقتل، حيث لا يزال التحقيق مستمرا.

المصدر: قناة "سي بي أس" الأمريكية