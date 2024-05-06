الرئيس الصيني: بكين مستعدة للعمل مع أوروبا لدعم عقد مؤتمر سلام بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعرب رئيس الصين شي جين بينغ، عن استعداد بكين للعمل مع الاتحاد الأوروبي لدعم عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن.

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وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن مؤتمر السلام الدولي يهدف لوضع جدول زمني وخريطة طريق لحل الدولتين.

كما أعرب شي عن استعداد الصين للعمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية في أقرب وقت.

وجاءت تصريحات الرئيس الصيني خلال اجتماع ثلاثي بين الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في قصر الإليزيه بباريس.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع مع ماكرون وأورسولا فون دير لاين، إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعميق التعاون والثقة.

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وأفاد تلفزيون الصين المركزي نقلا عن شي جين بينغ: "يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي التمسك بثبات بموقف الشراكة، والتمسك بقوة بالحوار والتعاون، وتعميق التعاون الاستراتيجي، وتعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة".

وشدد الزعيم الصيني على أنه يتعين على بكين وبروكسل تطوير التعاون الاستراتيجي وتعزيز التطوير المستقر والصحي للعلاقات والمساهمة بشكل مستمر في السلام والتنمية العالميين.

ووصل شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان إلى باريس في زيارة دولة يوم الأحد وهي رحلته الأولى إلى فرنسا منذ خمس سنوات.

وفي إطار جولته الأوروبية التي ستستمر من 5 إلى 10 مايو، سيقوم الرئيس الصيني أيضا بزيارة صربيا وهنغاريا.

المصدر: "شينخوا" + "نوفوستي"