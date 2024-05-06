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أردوغان يكشف أن حماس وافقت على مقترح تركي لوقف الحرب وأنه ينتظر خطوة مماثلة من إسرائيل

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أردوغان يكشف أن حماس وافقت على مقترح تركي لوقف الحرب وأنه ينتظر خطوة مماثلة من إسرائيل
Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين بموافقة حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

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وقال أردوغان: "نرحب بإعلان حماس قبولها وقف إطلاق النار بناء على مقترحنا وننتظر نفس الخطوة من الجانب الإسرائيلي".

ودعا جميع الأطراف الغربية إلى الضغط على الإدارة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

هذا وأعلنت حركة "حماس" أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية هاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأطلعه على موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته من الوسطاء.

فيما كشف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو عن النقاط التي يشملها مقترح وقت إطلاق النار الذي وافقت عليه الحركة.

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وأعلنت حركة "حماس" في وقت سابق أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة "حماس" على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر مصري مسؤول بأن وفدا من الحركة يستوجه إلى القاهرة غدا الثلاثاء لاستكمال المفاوضات.

وعمت الفرحة بين أوساط النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد إعلان حركة حماس مساء الاثنين قبول مقترح وقف إطلاق النار.

المصدر: RT

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