السعودية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف استهداف إسرائيل لرفح ومنع تهجير سكانها للمجهول

حذرت وزارة الخارجية السعودية من مخاطر استهداف "قوات الاحتلال الإسرائيلي" لمدينة رفح ضمن "حملتها الدمويّة الممنهجة" لاقتحام كافة مناطق قطاع غزة وتهجير سكانه نحو المجهول.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية بيان وزارة الخارجية الذي أعربت فيه عن "تحذير المملكة العربية السعودية من مخاطر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح ضمن حملتها الدمويّة الممنهجة لاقتحام كافة مناطق قطاع غزة وتهجير سكانه نحو المجهول، وذلك في ظل انعدام الملاذات الآمنة بعد الدمار الهائل الذي تسببت به آلة الحرب الإسرائيلية".

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وأكدت الوزارة "رفض المملكة القاطع لمواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها السافرة لكافة القرارات الدولية الداعية لوقف هذه المجازر، وانتهاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون رادع بما يفاقم من الأزمة الإنسانية، ويحدّ من جهود السلام الدولية".

كما جددت "مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بالتدخل فورا لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاثنين أيضا أنها تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية خاصة الأمريكية، لمنع اجتياح رفح.

ودعا الجيش الإسرائيلي في وقت سابق السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وبأحياء السلام، الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح للإجلاء والتوجه نحو المنطقة الإنسانية في المواصي.

المصدر: "واس"