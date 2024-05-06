مسؤول أمريكي: الجيش الإسرائيلي أسقط 40% من طائراته المسيرة عن طريق الخطأ

كشف مسؤول عسكري في البحرية الأمريكية عن فشل كبير في قدرات الجيش الإسرائيلي تسبب في إسقاط قرابة 40% من طائراته المسيرة عن طريق الخطأ.

وصرح اللفتنانت كولونيل مايكل برودن المسؤول في مشاة البحرية الأمريكية بأن ما لا يقل عن 40% من الطائرات بدون طيار التي اعترضتها قوات الجيش الإسرائيلي فوق غزة هي مسيرات إسرائيلية.

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وأضاف مايكل برودن أن النيران الصديقة أسقطت المسيرات نتيجة فشل الجنود في تحديد هويتها.

ولم يحدد برودن نفسه في أي ساحة اعترض الجيش الإسرائيلي هذا العدد الكبير من الطائرات بدون طيار، ولكن بالنظر إلى نطاق النيران الصديقة فمن المحتمل جدا أن الحصة الكبيرة كانت في قطاع غزة، وفق ما نقله موقع "غلوبس" العبري.

واستشهد بهذا الرقم كمثال على التحديات التي واجهها نظام الدفاع الجوي في الجيش الأمريكي أيضا في محاولة التمييز بين الطائرات الصديقة والمعادية.

وأردف المسؤول الأمريكي قائلا: "عندما يكون الجنود الإسرائيليون في غزة في المقدمة ويرون طائرة بدون طيار ماذا يفعلون إذا لم يتم اكتشافها على الفور؟ سوف يعترضونها".

وأفاد بأن عملية الاعتراض افتراضية لأن الإطار الزمني الذي يتم فيه اكتشاف الطائرة بدون طيار وحتى ضربها يصل في بعض الأحيان إلى "ثوان".

وذكر برودن أن هذه الاعتراضات الخاطئة مشكلة ستزداد مع زيادة حجم عدد الطائرات بدون طيار التي تجوب السماء.

קצין אמריקאי חושף כמה כטב"מים ישראלים יירטו כוחות צה"ל https://t.co/yZNiQokUEw — Globes גלובס (@globesnews) May 3, 2024

المصدر: موقع "غلوبس" العبري