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برلين: الإبلاغ عن تصاعد دخان جديد في مصنع "ديهل"

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برلين: الإبلاغ عن تصاعد دخان جديد في مصنع
X
حريق مصنع "ديهل"
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حذرت إدارة الإطفاء في برلين من دخان جديد في مصنع "ديهل" التابع للشركة الدفاعية التي تنتج أنظمة الدفاع الجوي لكييف، والذي اشتعلت فيه النيران قبل بضعة أيام.

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صحيفة ألمانية: الحريق في مصنع
صحيفة ألمانية: الحريق في مصنع "ديهل" لأنظمة الدفاع الجوي في برلين ما يزال مستعرا

جاء ذلك وفقا لما ذكرته خدمة الإطفاء بموقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي X، التي تابعت: "تجدد الإنذار في لشيترفيلد، ظهر دخان من جديد، ونقوم الآن بإطفاء الحريق من الخارج، حيث لا يزال من المستحيل دخول المبنى، وتم نشر طواقم طائرات مسيرة".

وكانت صحيفة "بي زد" قد ذكرت منذ يومين أن حريقا اندلع في مصنع "ديهل" لأنظمة الدفاع الجوي الواقع في برلين، وتلقى المواطنون على هواتفهم إنذارا طارئا يحمل علامة "خطر" بمعلومات عن خطورة الدخان السام، فيما صدرت تعليمات للسكان بتجنب الاقتراب من المنطقة، وإغلاق النوافذ والأبواب، وإيقاف تشغيل أنظمة التهوية وتكييف الهواء.

المصدر: نوفوستي

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