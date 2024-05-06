"العندليب الأسود".. بيلاروس تنفذ اعتقالات في قضية تجنيد مراهقين من قبل المخابرات الأوكرانية

صرح وزير خارجية بيلاروس سيرغي ألينيك بأنه تم احتجاز أربعة أشخاص في البلاد في قضية جنائية تتعلق بتجنيد مراهقين بيلاروس من قبل الأجهزة المختصة الأوكرانية.

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وفال ألينيك في حديث لوكالة "نوفوستي": "في الآونة الأخيرة .. تم اكتشاف مجموعة من الطلاب الذين جندتهم الخدمات الخاصة الأوكرانية بهدف التحضير لارتكاب أعمال إرهابية"، مضيفا أنه يجري الآن تحقيق في القضية.

وشدد ألينيك على أن التجنيد "تصرف لاإنساني وخاصة عندما يستهدف من هم أطفال عمليا".

وفي نهاية أبريل، أفاد التلفزيون الحكومي البيلاروسي باعتقال المواطنة الأوكرانية ماريا ميسيوك البالغة من العمر 16 عاما، والتي انتقلت إلى بيلاروس مع عائلتها قبل عامين.

وحسب التقرير التلفزيوني، فقد قامت الفتاة، بعد تلقيها عرضا من تنظيم "جيش التحرير الشعبي" العامل تحت عباءة المخابرات الأوكرانية، بإنشاء خلية إرهابية لحركة "العندليب الأسود" الفوضوية في بيلاروس، بغية التحضير لهجمات إرهابية، وجندت الفتاة خمسة شبان بيلاروس إلى الخلية.

وفي اعترافاتها التي بثها التلفزيون، قالت ميسيوك التي احتجزت بموجب المادة الجنائية "عمل إرهابي"، إنه تم التخطيط لسلسلة من الهجمات الإرهابية والتخريبية، بما في ذلك على سكك الحديد. وتقرر أن تبدأ الخلية نشاطها باستهداف موقع إداري مرتبط بقوات الأمن البيلاروسية في مدينة بارانوفيتشي، حيث شرع الشباب في تصنيع واختبار أجهزة متفجرة.

المصدر: "نوفوستي"