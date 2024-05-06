 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي يدعو الفلسطينيين لإخلاء مناطق محددة في رفح استعدادا لمهاجمتها

الخبير الهولندي يحذر من زلازل قوية وشيكة ويحدد موعدها

العلوم والتكنولوجيا

الخبير الهولندي يحذر من زلازل قوية وشيكة ويحدد موعدها
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xhgm

حذر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس من احتمال وقوع زلازل وهزات أرضية قوية في الأيام القادمة بين 8 و10 مايو الجاري.

وكتب هوغربيتس عبر منصة "إكس": "سيكون عطارد والزهرة في اقتران مع أورانوس في 7 مايو، مباشرة قبل تشكل القمر الجديد، وهذا ربما يؤدي إلى مجموعة من الهزات القوية وربما إلى زلزال قوي، على الأرجح من 8 إلى 10 مايو".

وكتب على التغريدة قائلا: "تحليل هندسة الكواكب في الفترة من 5 إلى 14 مايو 2024".

وأضاف: "أصبح نظام تصوير الزلازل الجديد جاهزا للعمل. تم اختباره على زلزال بقوة 5.8 ميغاوات شمال جزيرة أسنسيون".

وكان هوغربيتس قد أشار في وقت سابق إلى الزلزال الذي ضرب سواحل الفلبين بقوة 5.9 درجة.

ووفقا لتقرير المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، كان مركز الزلزال على بعد 63 كم جنوب شرق مدينة تاكلوبان في جزيرة ليتي، حيث يعيش 242 ألف شخص.

 

 

المصدر: منصة "إكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا